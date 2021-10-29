Тепло даже лицу: Хромченко назвала головной убор – хит этой осени

Совсем недавно его вообще рассматривали как одежду-спутник, а не как самостоятельный элемент гардероба.

На «Модном приговоре» Первого канала назвали главные тренды осени в линейке головных уборов. Актуальны береты, панамы, дутые платки и совершенная новинка — подшлемники или балаклавы.

«Это, пожалуй, сама активная тенденция среди головных уборов», — сказала Эвелина Хромченко.

В моде варианты как с прорезью для лица, так и исключительно для глаз. Они могут быть как лаконичными и брутальными, так и яркими, женственными, необычных оттенков и фактур, но выполненных в виде балаклав.

Особенно порадует этот тренд жителей Сибири и Севера, где они реально не только украсят облик модниц, но и выполнят свое прямое функциональное назначение — хорошо спасут от холода и ветра.

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