Алексей Тихонов запечатлел подросшую дочку от Петровой на Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Полине в этом году исполнилось уже десять лет.

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Мария Петрова в Instagram разместила очень нежный кадр, на котором можно увидеть ее десятилетнюю дочь Полину от партнера на льду и мужа Алексея Тихонова. На фотографии наследница, которая заметно подросла за последнее время, нежно держит за руки маленькую девочку. Семья сейчас отдыхает в городе на Неве — Санкт-Петербурге. Кадр был сделан на Дворцовой площади.

«Вот эта сцена, Алексей заснял!» — прокомментировала снимок Мария Петрова, которая также попала на фотографию.

В комментариях пользователи отметили, что у Тихонова и Петровой очень дружная семья. «Какая у вас красивая семья! Здоровья вам, благополучия! Будьте счастливы!» «Очень красивое фото. Так держать. У Леши все под контролем».

Напомним, что наследница в семье Тихонова и Петровой появилась на свет в 2010 году. Уже с юных лет она начала посещать сначала хореографический кружок, а затем и секцию по фигурному катанию. Петрова и Тихонов верят, что их любимая дочь последует по их стопам и в будущем станет известной фигуристкой.