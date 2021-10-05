«С единственной и неповторимой»: Татьяна Тарасова в пончо лимонного цвета предстала на съемках «Ледникового периода»

В минувшую субботу Первый канал начал показ восьмого сезона шоу «Ледниковый период». Зрители все еще горячо обсуждают детали предыдущих выступлений артистов в паре с фигуристами, а те уже приступили к записи новой программы.

Бессменный главный судья этих соревнований, прославленный тренер Татьяна Тарасова в своем микроблоге объявила о новых съемках, стартовавших в этот вторник.

«Эпизод 2. Начинаем», — сообщила Татьяна Анатольевна.

На этот раз на запись эфира «Ледникового периода» Татьяна Тарасова облачилась в пончо лимонного оттенка, с отделкой из меха шиншиллы.

Совместным снимком с Татьяной Тарасовой, сделанным перед записью эфира, поделился ее ученик, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он поздравил Татьяну Анатольевну с Днем учителя, который отмечается как раз в этот вторник, 5 октября.

«С единственной и неповторимой, с любимым учителем. Всех с Днем учителя!» — подписал кадр Алексей Ягудин.

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