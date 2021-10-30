«Что там закопались с ножом в конце?»: Студилина в черном парике провалила номер в «Ледниковом периоде»

В конце номера у фигуриста случился форс-мажор.

Актрису Янину Студилину и фигуриста Виталия Новикова в пятом выпуске «Ледникового периода» было практически не узнать. В черных париках они сыграли цыганскую пару из фильма «Табор уходит в небо».

Замах достойный, однако исполнение подкачало. Илья Авербух заявил, что начало было хорошее, а потом что-то пошло не так.

«Что там закопались с ножом в конце?» — спросил Авербух. «Нож не убирался у Виталика, и сама просто потанцевала», — отметила Янина.

Сидящему в жюри Леониду Ярмольнику и вовсе показалось, что нож в принципе был лишним во номере.

«Музыка начинает греметь, а на льду ничего не происходит, — расстроилась Татьяна Тарасова. – Не было динамики».

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