«Я знаю, ему повезло»: жена Соболева в шелковом лифчике, сдавившем тугую плоть, блеснула роскошной грудью

Наталья Пахомова ведет блог о здоровом питании и следит за фигурой.

Жена Ильи Соболева Наталья Пахомова подразнила своих фолловеров эротичным кадром, представ в одном бюстгальтере из шелка и брюках на фото в личном блоге.

Блогер продемонстрировала на снимке отличную фигуру и объемную грудь, которую не смог утянуть даже тесноватый бюстгальтер. Рядом позировал и резидент Comedy club.

«Я знаю, ему повезло. Но и мне тоже», — подписала она кадр.

Некоторые зрители удивляются, как ведущему шоу «Прожарка» на ТНТ с его обычной внешностью и невысоким ростом (166 см) удалось получить в жены красавицу модельных параметров (ее рост — 169 см).

Однако влюбленным все равно до этих скептических замечаний, они уже много лет вместе и точно знают, что их секрет счастья кроется в настоящей любви и желании быть вместе.

Жена Ильи Соболева, Наталья Пахомова, предпочитает свое свободное время посвящать семье и детям, а их у пары двое — дочки Соня и Ева. При этом симпатичная блондинка успевает вести свой блог о здоровом питании и заниматься бизнесом, продавая недвижимость.

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