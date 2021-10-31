«Я люблю тебя, и я здесь»: жена Болдуина показала на одном фото всю боль, которую испытывает ее муж

Мать пятерых детей, жена Алека Болдуина Хилария Болдуин поддержала своего мужа в личном блоге, создав трогательный пост.

Напомним, десять дней назад артист случайно застрелил на съемках своего фильма Rust оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соуса. В настоящий момент работа над картиной приостановлена.

По предварительной версии следствия, Алек Болдуин совершил роковой выстрел из боевого пистолета, который ему дал ассистент. Его, в свою очередь, тот взял у некоего специалиста по оружию. Шериф Санта-Фе уже получил ордер на обыск съемочной площадки.

Алек Болдуин тяжело переживает это событие. В Сети распространено фото, где артист плачет. Он также сделал официальное заявление о том, что не может высказать словами свою боль по этому поводу и готов полностью предаться в руки правосудия.

Его жена Хилария Болдуин опубликовала в Instagram фото сплетенных рук с мужем, при этом ладонь супруга безвольно повисла, даже по ней видно, как страдает актер.

«Я люблю тебя, и я десь», — подписала снимок верная спутница Алека Болдуина.

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