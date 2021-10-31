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«Мне одной кажется, что бока криво отфотошоплены?»: девушку Тимати засмеяли за ее фото в бикини

Многие фолловеры не смогли поверить в реальность ее фигуры.

«Мне одной кажется, что бока криво отфотошоплены?»: девушку Тимати засмеяли за ее фото в бикини
Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

Девушка Тимати, модель Саша Дони, удивила своих подписчиков в Instagram фотографией в микробикини с Мальдив, где отдыхает и рэпер тоже.

Блондинка, во-первых, поразила публику своей худобой, но при этом крупной грудью. Да такой, что не влезла в лифчик купальника. Впрочем, трусики костюма тоже можно смело считать символическими.

Во-вторых, многие пользователи Сети вообще не поверили в реальность фигуры Саши Дони, подняв ее на смех в комментариях блога.

Саша Дони. Фото: Instagram.com/sashadony

«Мне одной кажется, что бока криво отфотошоплены? Или это асимметрия фигуры?», «Она специально что ли себе форму фотошопит? Руки, ноги, грудь, все поплыло же вокруг», «Какой ужас», «Большой крест и 2 большие груди… Кукла Барби, тебя не просто бросили. Подобрали и немного поматросили», «Каждому свое, но по мне так — неестественная кукла», «Это ее новый образ на Хеллоуин?» — можно увидеть в комментариях под обнародованным снимком.

Впрочем, нашлись и те, кого впечатлили формы Саши Дни. «Грудь очень красивая!», «У девушки от природы и генетики удивительно красивая фигура! Столько зависти! Работайте над собой!», «С таких красивых моделек и создавали кукол Барби», «Она восхитительна», — также обозначились люди.

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