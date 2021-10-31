«Мне одной кажется, что бока криво отфотошоплены?»: девушку Тимати засмеяли за ее фото в бикини

Многие фолловеры не смогли поверить в реальность ее фигуры.

Девушка Тимати, модель Саша Дони, удивила своих подписчиков в Instagram фотографией в микробикини с Мальдив, где отдыхает и рэпер тоже.

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Блондинка, во-первых, поразила публику своей худобой, но при этом крупной грудью. Да такой, что не влезла в лифчик купальника. Впрочем, трусики костюма тоже можно смело считать символическими.

Во-вторых, многие пользователи Сети вообще не поверили в реальность фигуры Саши Дони, подняв ее на смех в комментариях блога.

«Мне одной кажется, что бока криво отфотошоплены? Или это асимметрия фигуры?», «Она специально что ли себе форму фотошопит? Руки, ноги, грудь, все поплыло же вокруг», «Какой ужас», «Большой крест и 2 большие груди… Кукла Барби, тебя не просто бросили. Подобрали и немного поматросили», «Каждому свое, но по мне так — неестественная кукла», «Это ее новый образ на Хеллоуин?» — можно увидеть в комментариях под обнародованным снимком.

Впрочем, нашлись и те, кого впечатлили формы Саши Дни. «Грудь очень красивая!», «У девушки от природы и генетики удивительно красивая фигура! Столько зависти! Работайте над собой!», «С таких красивых моделек и создавали кукол Барби», «Она восхитительна», — также обозначились люди.

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