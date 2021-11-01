«Я иду такая вся»: 57-летняя Ирина Агибалова блеснула талией и стройными ножками в мини-юбке и лосинах

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова первого ноября отмечает день рождения, ей исполнилось 57 лет.

С самого утра Ирина Александровна принимает подарки и поздравления от своих близких и поклонников и пребывает в прекрасном расположении духа.

Свой 57-й день рождения Ирина Агибалова встречает в идеальном настроении и отличной форме. И то, и другое она продемонстрировала в сторис микроблога.

Ирина Агибалова поделилась кадрами, запечатлевшими, как она пританцовывает в гостиной под хит Верки Сердючки «Я иду такая вся в «Дольче Габана».

Ирина Агибалова красуется в наряде в стиле 90-х годов и выглядит, как юная девушка. На телебабушке белый лонгслив, рукава которого она закатала, кожаная черная мини-юбочка и лосины. Волосы Ирина Агибалова собрала на затылке в конский хвост.

Напомним, этот день рождения Ирина Агибалова впервые за много лет празднует вдали от мужа. Юрий Васильевич остался на Кипре, где пара минувшим летом купила особняк, а Ирина Александровна уже несколько дней находится в Москве, где у нее неотложные дела, и рядом старшая дочка Ольга Гажиенко с семьей.

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