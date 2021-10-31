«Больше никто не скажет «доченька»: Ирина Агибалова из «Дома-2» не может смириться со смертью мамы

Бывшая участница «Дома-2», самая известная телебабушка Ирина Агибалова в микроблоге поделилась грустными мыслями в канун своего дня рождения.

Первого ноября Ирине Александровне исполнится 57 лет. Она призналась, что ей печально осознавать тот факт, что в этот день ей не позвонит мама.

«Давно перестала испытывать какую-то необыкновенную радость от дня рождения. Особенно после ухода мамы. Я так привыкла, что в этот день она самая первая мне звонила, и первое слово, которое я слышала в трубке телефона: «доченька». Грустно ужасно, что больше никто и никогда мне не скажет это», — поделилась Ирина Агибалова в микроблоге.

Напомним, мама экс-участницы «Дома-2» Ирины Агибаловой Ольга Ивановна Тарасенко умерла в июле 2019 года, через несколько дней после того, как вновь стала прабабушкой – ее внучка Ольга Гажиенко родила сына Леву.

Ольге Тарасенко было 82 года, Ирина Агибалова очень тяжело пережила смерть мамы, с которой была очень близка.

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