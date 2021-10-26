«Мы с тобой два кудряша, да?»: Ирина Агибалова из «Дома-2» предстала вместе с подросшим младшим внуком Левой

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова несколько дней назад прилетела из Кипра в Москву.

Сейчас она живет в разлуке с мужем Юрием, но зато получила возможность насладиться общением с семьей старшей дочери, Ольги Гажиенко, и ее сыновьями — восьмилетним Кириллом и двухлетним Левой.

Младший внук — любимчик бабушки Ирины Агибаловой. В сторис микроблога Ольга Гажиенко поделилась кадрами, на которых Ирина Агибалова запечатлена в обнимку с двухлетним Левой.

Соскучившийся малыш ни за что не хочет отпускать от себя бабушку. Та испытывает схожие чувства и с удовольствием нянчится с внуком.

«Ты мой сладкий такой. Мы с тобой два кудряша, да?» — говорит Леве Ирина Агибалова.

В кадре видно, как похожи мальчик и его бабушка. На это обстоятельство обращает внимание и мама Левы, Ольга Гажиенко.

«Вы, кстати, реально похожи, — говорит она за кадром. — Очень похожи. Еще и цвет волос у вас сейчас одинаковый».

Напомним, у Ирины Агибаловой три внука и внучка. Наследников ей подарили две дочери — Ольга и Рита. У Ирины Александровны есть еще сын Олег, который пока не женат в силу юных лет. Так что внуков у телебабушки будет еще больше.

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