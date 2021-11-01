«Не нужно сидеть в офисе»: пасынок Макеевой признался, кто оплачивает расходы в его новой семье

Анастасия Макеева и Роман Мальков улетели в Турцию. Компанию им составил старший сын строителя – 16-летний Андрей. Ранее он, отвечая на вопросы фанатов в инстаграм, признался, что актриса и бизнесмен купили недвижимость в Турции.
Фанаты спросили у пасынка звезды театра, кто же оплачивает все расходы.
«А Ваш отдых спонсирует Анастасия? Отцу же некогда работать», — уточнили подписчики.
Андрей отметил, что его отец работает дистанционно.
«Есть такое название — фрилансер, которому не нужно сидеть в офисе или ходить на работу в восемь утра. Он работает из дома, машины, Турции. Просто нужен компьютер и телефон и все, он работает», — отметил Андрей.
Напомним, ранее Макеева запустила собственный бренд косметики. Актриса решила выпускать шампунь, бальзам для волос и сыворотку для лица. Весной Анастасия представила фанатам линейку своей одежды.
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