«Взрослые хуже детей»: Макеева высказалась о своих поступках

Анастасия Макеева и бывшая жена ее нового мужа – Светлана Малькова вновь начали выяснять отношения в Сети. Накануне многодетная мама отозвала свой иск, который направляла в суд против актрисы. Она хотела взыскать 500 тысяч рублей в пользу своей дочери.

После этого Анастасия оставила на своей странице многозначительный текст, отметив, что любые поступки находят отражение во вселенной.

«Люди подвержены эмоциям и нам кажется, что мы имеем права добиваться справедливости и нам за это ничего не будет. А закон Бога выше всех человеческих самомнений и стремлений доказать свою власть и право. Взрослые, порой, хуже детей. Самодовольные и гордые. А зря», — написала Макеева.

Напомним, актриса вышла замуж за Романа Малькова в мае этого года. Бизнесмен-строитель оставил жену и четверо детей в Словении, откуда приехал на заработки.

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