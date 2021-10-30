«Кто-то пытался злорадствовать»: Макеева с мужем и пасынком улетела в Турцию

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись из Греции, где провели отпуск. До этого пара была на Мальдивах. Там актриса изучала азы психологии под руководством звездного психолога. На этот раз влюбленные поехали в Турцию. Компанию им составил и старший сын Романа, 16-летний Андрей.

«Я еду работать. Там кто-то пытался злорадствовать, что у нас костюмы не пошли. Круто пошли. А мы едем в Турции на переговоры с фабриками о больших поставках», — сказала Макеева.

Напомним, весной Анастасия Макеева представила линейку одежды, а недавно – уходовой косметики. Актриса решила выпускать шампунь и бальзам для волос, а также сыворотку для лица.

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