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На морском побережье: Анастасия Макеева и Роман Мальков купили недвижимость в Турции

Об этом сообщил пасынок актрисы.

На морском побережье: Анастасия Макеева и Роман Мальков купили недвижимость в Турции
Андрей Мальков. Фото: instagram.com/m_a_l_k_o_v

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков улетели в Турцию. На этот раз компанию им составил старший сын бизнесмена – 16-летний Андрей. Именно он и признался в своем инстаграм, что теперь у актрисы и строителя есть квартира в турецкой Аланьи.

«Андрей, вы приобрели недвижимость в Турции?», — спросил один из подписчиков Малькова-младшего.

Андрей Мальков
Андрей Мальков. Скриншот: instagram.com/m_a_l_k_o_v

«Ес», — ответил пасынок Макеевой.

Напомним, ранее Анастасия говорила, что в Турцию они уехали не отдыхать, а работать. Еще весной звезда театра запустила собственный бренд одежды. В связи с увеличившимся спросом она решила начать сотрудничать с турецкими швейными фабриками.

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