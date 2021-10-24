Нежно и тепло: Арзамасова в модном пуховике оттенка экрю появилась в салоне красоты

Елизавета Арзамасова появилась в салоне красоты в модном дутом пуховике с горизонтальной стежкой и минимумом деталей, поддержав тренд на оттенки экрю. Актриса была рада встрече с бьюти-специалистом, который работал с ней еще в детстве на съемках рекламного ролика.

Отметим, что об оттенках экрю весьма лестно высказывался Александр Васильев. Он замечал, что в этом сезоне очень актуальны оттенки белого и рекомендовал обратить на них внимание.

Историк моды уверен, что они лучше смотрятся в одежде, чем кипельно-белые тона. Между тем его коллега по «Модному приговору» Эвелина Хромченко предостерегала дам от фэшн-ошибки, она советовала с осторожностью сочетать разные тона белого, поскольку тот, что имеет примесь другого цвета может выглядеть на фоне белоснежного грязновато.

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