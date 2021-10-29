Модные прически и стрижки 2022 года
Видео
Катерина Шпица: принцесса цирка с юридическим образованием
Видео

Новый тренд осени: в этом сезоне носят бейсболки типа каскетки, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко заметила, что эти кепки подойдут не всем.

Новый тренд осени: в этом сезоне носят бейсболки типа каскетки, рассказала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Бейсболка стала трендовым головным убором, который включают теперь далеко не только в спортивные образы или луки для прогулок.

Теперь эту актуальную кепку можно смело добавлять в повседневные стайлы и даже сочетать с деловыми костюмами и составлять фьюжены с женственными стилями типа «леди-лайк».

Минувшим летом в тренде были миниатюрные экземпляры типа жокейских, осенью приоритеты несколько изменились. Как теперь выглядят модные бейсболки, показали на Первом канале.

Модная бейсболка. Кадр из шоу «Модный приговор» Первый канал

«Бейсболка нынешнего сезона очень напоминает каскетку по своей глубине тульи. В связи с этим обстоятельством она подойдет не всем», — заметила Эвелина Хромченко на «Модном приговоре».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

головные уборыМодный приговорчто модноЭвелина Хромченко