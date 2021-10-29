Новый тренд осени: в этом сезоне носят бейсболки типа каскетки, рассказала Хромченко

Эвелина Хромченко заметила, что эти кепки подойдут не всем.

Бейсболка стала трендовым головным убором, который включают теперь далеко не только в спортивные образы или луки для прогулок.

Теперь эту актуальную кепку можно смело добавлять в повседневные стайлы и даже сочетать с деловыми костюмами и составлять фьюжены с женственными стилями типа «леди-лайк».

Минувшим летом в тренде были миниатюрные экземпляры типа жокейских, осенью приоритеты несколько изменились. Как теперь выглядят модные бейсболки, показали на Первом канале.

«Бейсболка нынешнего сезона очень напоминает каскетку по своей глубине тульи. В связи с этим обстоятельством она подойдет не всем», — заметила Эвелина Хромченко на «Модном приговоре».

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