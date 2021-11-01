«Надо было все сделать красиво и уважительно»: Вовк — о конфликте с Крутым на «Песне года»

По словам телеведущей, композитор нехорошо с ней поступил.

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем конфликте с композитором Игорем Крутым на «Песне года».

«С Игорем Крутым у нас были хорошие и добрые отношения. С моей подачи он стал художественным руководителем фестиваля «Песня года». Со временем все изменилось. Возможно, решили поменять ведущих. Я не знаю, что произошло в 2006 году. Кто был причиной нашего ухода с Евгением Меньшовым с фестиваля». Ангелина Вовк

Как отметила Вовк, их стиль ведения программы с Меньшовым не вписывался в картину окружающего мира.

«Но надо было все сделать красиво и уважительно. Крутой должен был все сделать. Когда нас пригласили на юбилей «Песни года» через несколько лет, то я поставила условие, что буду открывать фестиваль. Ну и захотела хороший гонорар. Они не согласились на мои условия», — заявила Ангелина Вовк.

Напомним, что Ангелина Вовк вместе с Евгением Меньшовым на протяжении восемнадцати лет вели «Песню года». В 2006 году им указали на дверь.

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