«Дочка, отказывайся!»: Ангелина Вовк вспомнила, что ее мама была против ГИТИСа

Диктор и телеведущая Ангелина Вовк призналась, что ее родители не одобрили выбор профессии своей дочери. Дело в том, что Ангелина окончила школу и решила пойти в артистки. С первого раза она поступила на актерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС).

Конечно, будущая актриса очень обрадовалась, что так все сложилось. А вот родительница Ангелины — Мария Кузьминична — расстроилась до слез и даже просила дочь пойти учиться в другое заведение. Об этом Вовк рассказала в эфире программы «Привет, Андрей!» на канале «Россия».

«Она меня видела врачом. Мама плакала, когда меня взяли на главную роль. Она тоже плакала, кричала: «Дочка, отказывайся!». У нее было какое-то предубеждение. У многих матерей часто оно возникает», — поделилась Вовк.

По словам Ангелины, через какое-то время ее мама все-таки свыклась с профессией дочери. После того как Мария Кузьминична перенесла инсульт, Вовк построила дом в Подмосковье, чтобы ее мама восстанавливалась на свежем воздухе. При этом, как отметила диктор, ее родственница никогда не стремилась жить на природе.

«Но я ей настолько создала уют, что ей это нравилось. И уже я стала ее «доченька», а она меня называла «мамочкой», – вспомнила ведущая «Песни года».

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