«Даже если вы мне миллиард дадите»: Ангелина Вовк наотрез отказалась раскрыть главную тайну своей жизни

Популярная телеведущая Ангелина Вовк в программе «Секрет на миллион» призналась, что могла бы такое рассказать только своей маме.

Известная телеведущая, 79-летняя Ангелина Вовк, ставшая гостьей программы НТВ «Секрет на миллион», в финале передачи отказалась отвечать на вопрос, стоимостью миллион рублей.

Конверт, в котором он был сформулирован, Ангелина Вовк сожгла, не раздумывая. Звезда советского телевидения дала понять, что ей есть, что скрывать от поклонников.

«В жизни каждого человека есть такие моменты, о которых он сам с собой по ночам вспоминает с болью. Но озвучить этот вопрос, эту тайну я могла бы, если бы жива была моя мама, только маме», — сказала Ангелина Вовк.

Телеведущая сделала акцент на том, что с большим уважением и любовью относится к Лере Кудрявцевой, которая ведет «Секрет на миллион», но и ей не стала бы доверять свою тайну.

«Даже если вы мне миллиард дадите, я не открою эту тайну, — отметила Ангелина Вовк. — Господи, прости меня! Но в жизни все бывает».

«Я вас уважаю за это», – призналась Лера Кудрявцева.

«Вы могли бы быть моей подружкой, мне кажется, — обратилась к ней Ангелина Вовк. — Вы тот человек, который не предаст и не подставит».

Напомним, в прошлые выходные на канале НТВ свой секрет на миллион Лере Кудрявцевой раскрыла певица Наташа Королева.

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