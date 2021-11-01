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«Он поразил меня своим вокалом, голосом, репертуаром»: Вовк рассказала об отношениях с Серовым

Как отметила телеведущая, она первой заприметила молодого музыканта.

«Он поразил меня своим вокалом, голосом, репертуаром»: Вовк рассказала об отношениях с Серовым
Александр Серов. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Ангелина Вовк в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что именно она в восьмидесятых годах прошлого века первой заприметила молодого музыканта Александра Серова.

Ангелина Вовк
Ангелина Вовк. Фото: Globallookpress.com

«Когда Александр Серов появился в Москве, то я увидела этого талантливого начинающего артиста. Он поразил меня своим вокалом, голосом, репертуаром. Я попросила, чтобы руководство нашего фестиваля рассмотреть его кандидатуру на участие в программе «Песня года».

Ангелина Вовк

Как отметила Ангелина Вовк, Александр Серов замечательно исполнил песню «Музыка венчальная» композитора Игоря Крутого в 1988 году.

«Он сразу завоевал сердца слушателей», — заметила Вовк.

Напомним, что Ангелина Вовк вместе с Евгением Меньшовым на протяжении восемнадцати лет вела «Песню года». В 2006 году она перестала вести престижный фестиваль.

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Тэги

Александр СеровАнгелина ВовкЕвгений МеньшовИгорь КрутойПрограмма "Судьба человека"