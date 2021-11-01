«Мы тут не отдыхаем»: Макеева в полосатом бикини запечатлелась на турецком побережье

На днях актриса с мужем и пасынком улетела в Аланию.

Только недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков загорали на Мальдивах и в Греции, а теперь отправились в Турцию. Компанию им составил и старший сын Романа – 16-летний Андрей, который с весны живет с отцом и мачехой в Москве.

В своем инстаграм Анастасия отмечала ранее, что в Аланию они отправились по работе. Актриса планирует провести переговоры со швейными фабриками, которые в дальнейшем будут изготавливать одежду для ее линейки.

«Жизнь в кайф. Нет, мы тут не отдыхаем», — написала Макеева, позируя на побережье в полосатом купальнике.

Напомним, весной Макеева представила линейку собственной одежды, а недавно представила уходовую косметику собственного бренда.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.