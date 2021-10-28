«Я с челкой. Ну, как?»: Макеева предстала в непривычном образе

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись из Греции. После этого актриса задумалась о смене имиджа. У своих фанатов в инстаграм она спрашивала, сделать ли челку. В качестве примера звезда театра опубликовала свое архивное фото, на котором она позировала как раз-таки с челкой.
«Нашла старое фото. Я с челкой. Ну, как?», — написала Макеева.
Мнения подписчиков разделились.
«Не нужна, челка простит. Челка вам очень идет. Без челки лучше», — писали пользователи Сети.
Напомним, недавно Макеева представила собственный бренд уходовой косметики. Актриса решила выпускать шампунь и бальзам для волос, а также сыворотку для лица.
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