«Я с челкой. Ну, как?»: Макеева предстала в непривычном образе

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись из Греции. После этого актриса задумалась о смене имиджа. У своих фанатов в инстаграм она спрашивала, сделать ли челку. В качестве примера звезда театра опубликовала свое архивное фото, на котором она позировала как раз-таки с челкой.

«Нашла старое фото. Я с челкой. Ну, как?», — написала Макеева.

Мнения подписчиков разделились.

«Не нужна, челка простит. Челка вам очень идет. Без челки лучше», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Макеева представила собственный бренд уходовой косметики. Актриса решила выпускать шампунь и бальзам для волос, а также сыворотку для лица.

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