«Не доверяю больше»: Макеева в одночасье отреклась от близкого человека

В этом году Анастасия Макеева вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков. На протяжении многих месяцев он не мог решить вопрос выплаты алиментов детям, ввиду чего его бывшая жена начала участвовать в ток-шоу. Историю любви актрисы и строителя узнала вся страна. После этого Макеева отказалась сниматься в каких бы то ни было программах. А недавно в шоу «Прямой эфир» выступила подруга Анастасии – Евгения Машко.

«Не доверяю ей больше. Я просила друзей не ходить на съемки. Друзья услышали, Женя – нет. Я сделала вывод. Зря думаете, что все, что происходит в нашей жизни, транслируется в Instagram. В Интернете все на 98% иллюзия и ложь. Даже если друг считает, что вам нужна его помощь, он не записывает сторис о своих догадках, вводя в заблуждение посторонних людей. Для меня это недопустимо. Пройдет время, все встанет на свои места», — заявила Макеева в своем инстаграм.

Напомним, недавно Анастасия запустила собственный бренд уходовой косметики, а накануне вернулась с мужем из Греции.

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