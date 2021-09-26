«Надо выплачивать ипотеку»: Денис Дорохов о «молодых» и «стариках» в «Игре», личной жизни и откровениях Наташи Королевой

Известный юморист рассказал Teleprogramma.pro, что ждет зрителей нового шоу ТНТ, и как он умудряется совмещать все свои проекты.

26 сентября на канале ТНТ стартовало новое юмористическое шоу «Игра». Уникальность проекта состоит в том, что он соберет на одной сцене как легенд отечественного юмора, так и начинающих талантливых комиков.

Планируется, что в шоу примут участие свыше 80 юмористов из 12 команд, которые разделят на «стариков» и «молодых». Они будут выступать в жанрах миниатюр, стендапа, импровизации, музыкальной комедии, инсценировок, абсурдного или любого другого юмора.

Ведущим шоу стал известный стендап-комик Евгений Чебатков. В состав жюри вошли Нурлан Сабуров, Гарик Харламов, Юлия Ахмедова и Гарик Мартиросян, которые и назовут победившую команду. Победители получат 30 миллионов рублей.

За главный приз поборются Азамат Мусагалиев, Алексей Щербаков, Иван Абрамов, Елена Гущина, Рустам Рептилоид и многие другие именитые комики. В шоу не обойдется без участия знаменитого юмориста Дениса Дорохова.

В интервью Teleprogramma.pro Денис рассказал о борьбе «отцов» и «детей» на шоу, отношении к признаниям Наташи Королевой и своей роли семьянина.

«В «Игре» мы соревнуемся сами с собой»

— В шоу «Игра» примут участие свыше 80 комиков. Как, на ваш взгляд, не потеряться среди такого количества игроков?

— В этом, наверное, и есть соревновательная часть этого проекта, но я бы размышлял в другой плоскости. Так или иначе — это командная игра. И в ней соревнуешься не с конкретными комиками, а команда против команды. Если мы берем Comedy Battle, то ты конкурируешь с личностями, а здесь – все-таки с глобальными вещами.

— Ходят слухи, что вы станете звездой проекта и иногда будете даже шокировать жюри. Чего ждать зрителю?

— Я – часть команды «Камызяки». Это большой массив, коллектив с историей. Та репутация и достижения, которые у нас есть, оказывает на нас сильное влияние. И мы, скорее, соревнуемся сами с собой. Каждый раз мы пытаемся выиграть у самих себя.

— Как вы думаете, может ли участник быть ярче самой команды?

— Если так случилось, то этого пожелала сама команда. Потому что все номера пишутся, репетируются и создаются множеством человек. В номер одного участника свою энергию вкладывают немало людей. Юморист же становится ярким в составе команды, благодаря тому, что рядом с ним работают окружающие.

«Мы же реальные «старички»

— Кто входит в вашу команду?

— У нас именитый состав. Один капитан Азамат Мусагалиев чего стоит. Это юморист первого эшелона. Я думаю, что в его личной войне ему тяжелее всех сейчас. Он уже состоялся и как актер, и как комик, и как продюсер. Ренат Мухамбаев имеет за плечами уже несколько полнометражных фильмов, сериалов, он активно снимается в кино. Тот же Александр Панекин также выпускает сериал.

— На чем будут строиться выступления вашей команды?

— Мы будем продолжать экспериментировать, это следующий шаг. Мы стали резче, в шутках, в подаче, в темах. Я просто не хочу спойлерить, пусть зрители сами посмотрят.

— А будут ли шутки о политике?

— Конечно, все это есть в любом случае.

— Понимаем, что пока рано говорить «гоп». Но все-таки как потратите свою часть приза, если выиграете?

— Мы даже еще не считали, кто сколько получит, поэтому мне сложно понять сейчас, какой суммой я распоряжаюсь в мыслях и в мечтах. У меня ипотека. Поэтому разумнее всего будет закрыть ее.

— Мы за вас подсчитали. Каждый игрок команды получит больше трех миллионов рублей. А вам хватит этой суммы ?

— На данный момент нет, но я потихоньку буду продвигаться дальше в выплате ипотеки. И тогда, наверное, мне хватит. В этом плане я приземленный человек. Кабриолет покупать не буду.

— Когда вы принимали участие в шоу «Что было дальше?», вы признались, что опасаетесь противника по юмористическому шоу Алексея Щербакова. Известно, что он тоже примет участие в «Игре». Опасаетесь ли его теперь?

— Да нет. Сейчас мы с ними не соревнуемся. А до финала играют «старики» против «молодых». Мы со «стариками» не пересекаемся, так же, как и «молодые» друг с другом. А что касается Алексея, то он крутой. Все это воодушевляет, чувствуешь невероятный азарт.

И Леша даже хвалит меня после каких-то определенных номеров. А я же иногда прикалываюсь, говоря «молодым», которые играют против его команды: «Давайте поднапрягитесь, выиграйте. Отнимите у «стариков» баллы». По факту нам действительно выгодно, чтобы «молодые» выигрывали.

— Почему?

— Потому что в финал проходят две команды «стариков» и столько же «молодых». Это игроки, набравшие наибольшее количество баллов у себя в подгруппах.

«Игра» состоит из трех баттлов. В первом «старики» выходят против «молодых». Играют, показывают определенные номера. У нас четыре члена жюри, каждый из которых дает балл той или иной команде. Таким образом, счет может быть: 3:1, 4:0, 2:2. То есть, каждая команда получает свои очки, которые копятся от баттла к баттлу. А в финале они уже рубятся все вместе. Поэтому сейчас важно набирать максимальное количество баллов.

— В проекте, наверняка, участвуют ваши друзья. Тяжело с ними соревноваться?

— Мы все так или иначе дружим или приятельствуем, поскольку из одной сферы. Многие игроки принимают участие в шоу «Однажды в России». Мы все друг друга знаем, даже среди молодых команд уже есть те, с кем мы общались или имели совместные дела

Каждый раз, когда мы садимся писать номера, стараемся думать не о сопернике, а о том, что веселит нас. И будет ли это шагом вперед? В рамках баттлов приходится писать «дизы» — это такие оскорбляющие шутки противника, как в рэпе. Все команды работают по этой схеме. У каждого есть часть выступления, где он в юмористическом ключе хает противника. И мы тоже стараемся находить какие-то изыски. Иногда это очень прикольно делать.

— Как вам удается совмещать съемки в «Игре», «Однажды в России» и YouTube-проекте «Это про меня»?

— Конечно, это прикольно (в значении сложно). И иногда и сам не понимаешь, как все прошло. Я и ковидом переболел, но успел сняться в «Игре», съездить на гастроли в Крым со своими стендапами. Буквально завтра еду в Самару, затем в Тольятти, Волгоград. То есть, очень много вещей происходят параллельно.

— В YouTube- шоу «Это про меня», которое вы ведете, комики отгадывают самые постыдные факты из жизни друг друга. А вы можете рассказать нам подобную фривольную историю?

— У меня есть программа стендап, в которой я собрал максимальное количество не то что постыдных фактов, а скорее, историй, повлиявших на мою жизнь. Это часть меня. Поэтому если хотите что-то узнать, приходите на мой стендап. В Инстаграме есть ссылка на мой сайт с расписанием концертов. Ждем, будем каждому рады.

— Сколько времени уходит на создание одной шутки?

— Если мы говорим про «Игру», то мы можем сидеть и не говорить друг с другом. Иногда приходит коллективное опустошение, и в голове у участников ничего нет. Мы можем ничего не придумать за сутки. А иногда происходит так, что за час напишется такой смешной номер, что он сразу попадает в программу. И это происходит очень быстро и неожиданно.

Поскольку мы всегда проверяем материал (мы участвуем в концертах, где показываем свои наработки), после этого рождается что-то новое, и мы что-то меняем уже в процессе.

Если говорим про стендап, то из концерта в концерт, из города в город программа увеличивается. Во время выступления появляются целые биты. Бит – это большая, развернутая шутка, мысль. У тебя есть отработанная программа, но во время концерта ты можешь позволить себе какие-то размышления, импровизации, интерактив с залом.

Таким образом программа растет. Вчера мы были в Перми. Там появилось несколько шуток, которые мы уже будем добавлять в Самаре. В стендапе этот процесс происходит по-другому.

— Денис, вы смотрите телевизор?

— Уже давно нет. А то, что я хочу посмотреть, смотрю уже в Интернете.

«Новость об откровениях Наташи Королевой тоже могла бы стать шуткой»

— Но, наверняка, слышали откровения Наташи Королевой о том, что ее яйцеклетка помогла в рождении дочери давнего друга – гея-миллионера. Могла бы эта новость превратиться в вашу шутку?

— Да, конечно, это же информационный повод, событие, вызвавшее эмоции у большого количества людей. Соответственно, про это знают. И об этой резонансной новости можно шутить, поскольку она в сознании многих зрителей. Так или иначе, шутки – это отражение какой-то действительности, злободневности, либо же это бытовые вещи, которые актуальны всегда.

— При создании шуток опасаетесь ли вы того, что некоторые из них могут вызвать негатив в это странное время?

— Оно не странное, обычное движение людей. История знает, что до определенного момента большинство находилось в каких-то рабских условиях. У кого-то это прошло раньше, у других позже. Но в итоге стало появляться больше «я».

И сейчас, как правило, какие-то сообщества если не бунтуют, то демонстрируют какой-то негатив против определенных вещей. Скоро мы достигнем того, что сначала выражать свое недовольство чем-то будет подъезд, а уж потом большинство людей.

— Вы уже живете с женой больше 10 лет. А какой вы в семье?

— 11 лет. Не такой, как вы представляете. Не такой, как я на сцене или в интервью, в каком-то смысле неудобоваримый для всех. Моя семья знает меня с другой стороны. Я бываю груб по отношению к детям, к двум своим сыновьям. В целом это как будто бы правильно, потому что в воспитании должна присутствовать какая-то строгость.

И поскольку я постоянно где-то на работе, и мы видимся не так часто, как хотелось бы, за минимальное количество времени я пытаюсь максимально побыть отцом. Но, естественно, что это не всегда хорошо заканчивается. Хотя я стараюсь.

Смотрите шоу «Игра» на канале ТНТ уже с 26 сентября, в 18:00

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