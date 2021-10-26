«Для меня это перегиб»‎: Мартиросян о поцелуе двух мужчин в шоу «Игра»

Совсем недавно на телеканале ТНТ стало выходить юмористическое шоу «Игра», но оно уже успело наделать много шума и создать резонанс в обществе. В одном из выпусков поцеловались двое игроков-мужчин. Зрители и знаменитости отнеслись к этому двояко. О мужском поцелуе высказался шоумен и юморист Гарик Мартиросян в интервью на YouTube-канале «Ковальский».

Напомним, большое количество юмористов старой и новой школы делятся на команды и борются за главный приз в 30 миллионов рублей. Шутки охватывают все сферы: от политики до интимной жизни каждого человека.

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Но недавно на шоу произошло нечто, из ряда вон выходящее. В начале октября команда «Камызяки» сделали скандальный номер. Денис Дорохов изображал невесту, а Александр Панекин — жениха. Эти участники кружились в романтическом танце, нежно смотрели друг на друга, жеманничали. Зрителям и жюри было весело, но внезапно артисты приблизились и страстно поцеловались.

Мартиросян был на записи этого номера и остался шокированным. Шоумен заявил, что понял о том, что произойдет за секунду до этого и поспешил убрать взор. В шоке были и другие члены жюри, в том числе — Харламов.

«Я при этом присутствовал. В мире юмора происходит расширение горизонтов юмора. Какое у меня отношение к этому, это другой вопрос. Я — человек консервативный, для меня это перегиб. Но мое мнение не в счет, я всего лишь член жюри», — объяснил юморист.

Сами поцеловавшие мужчины объяснили свой поступок еще в самом номере. Они отшутились, что это всего лишь актерская игра, очередная роль в их жизни и не более.

Вообще, шоу «Игра» сейчас очень популярно, его активно обсуждают зрители в соцсетях. Многих публичных людей не устраивает этот проект. Например, Александр Масляков пожаловался на шоу, сказав, что это плагиат КВН.

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