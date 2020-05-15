«Жадный вельможа»: сказку читает актер «Однажды в России» на ТНТ Денис Дорохов

Пожалуй, в такой озорной манере в нашем проекте сказки еще никто не рассказывал. Ребята и взрослые вряд ли смогут удержаться от смеха, слушая Дениса Дорохова.

Остроумную русскую народную сказку об одном из самых распространенных человеческих пороках – о жадности – интересно будет послушать не только детям, но и их родителям.

Простой солдат нашел утерянный царем дорогой перстень и пошел во дворец – возвращать находку. Его остановил вельможа, узнал, в чем дело, и потребовал себе половину награды, которую царь даст солдату.

Хитрый и умный солдат подумал – и согласился, только попросил вельможу написать расписку о том, что ему полагается половина награды.

Царь хотел наградить солдата тысячей рублей, но тот попросил вместо денег тысячу ударов палкой. И признался: половина награды принадлежит вельможе, и показал царю расписку.

Царь оценил находчивость и бескорыстие солдата, позвал вельможу и «расплатился» с ним – причем солдат попросил и свою «долю» вельможе отдать.

Так нахальный вельможа поплатился за свою жадность и подлость.

Пожалуй, в такой озорной манере в нашем проекте сказки еще никто не рассказывал. Ребята и взрослые вряд ли смогут удержаться от смеха, слушая вольную интерпретацию Дениса Дорохова.

При этом Денис нисколько не исказил главного смысла сказки «Жадный вельможа» — подлец в конце концов всегда получает по заслугам, а честного и смекалистого ждет награда.

Пусть солдат остался без денег – зато он проучил подлого вельможу, решившего нажиться, ничего при этом не делая.

Повезло 8-летнему Артему – сыну Дениса Дорохова: ведь его папа умеет интересно и смешно рассказывать сказки!