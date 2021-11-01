«Отсидел почти год»: бывший муж Айзы Долматовой вышел на свободу

Бывший муж Айзы Долматовой Дмитрий Анохин вышел на свободу. Он был задержан в Индонезии в начале марта за поддержку тестов на коронавирус. На Дмитрия завели административное дело в итоге арестовали на восемь месяцев.

В своем инстаграм Айза поделилась совместным кадром с бывшим мужем.

«Кошка и собака. И дружба такая же. Делаем ставки. Через сколько мы с ним начнем ругаться? А вообще, я рада, что бывший на свободе. И еще, я теперь знаю человека, который за административку отсидел почти год», — написала Айза.

Напомним, Айза и Дмитрий стали супругами в 2015 году, а спустя пять лет их брак распался. Развод сопровождался громким скандалом – они осыпали друг друга оскорблениями и делили сеть салонов красоты.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.