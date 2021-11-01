Гюльфем стала блондинкой, а Сюмбюль отпустил седую бороду: по следам Селен Озтюрк и Селима Байрактара

Селен Озтюрк сыграла в турецком сериале «Великолепный век» фаворитку султана Сулеймана — Гюльфем хатун. По истории, эта наложница подарила падишаху старшего шехзаде. Но мальчик умер еще во младенчестве.

Историки утверждают, что именно Гюльфем считалась одной из первых избранниц повелителя. Однако когда в гареме появилась Махидевран, интерес султана Сулеймана к своей прежней фаворитке угас. Кроме того, их разделило общее горе — потеря ребенка. Больше Гюльфем в покои повелителя на хальвет не попадала, а ее место рядом с султаном заняла красавица-черкешенка.

Вскоре Махидевран подарила Сулейману долгожданного наследника — шехзаде Мустафу. Но и этот союз был не вечен. Султан увлекся славянской рабыней, которая получила имя Хюррем — улыбку и радость дарящая.

На личной страничке в Instagram Селим Байрактар, который полюбился многим фанатам по роли Сюмбюля аги, поделился редким памятным фото с Селен Озтюрк. Оба актера сильно изменились после сериала. Селим отпустил густую седую бороду, а Селен сменила имидж, став блондинкой. Но оба все также напоминают поклонникам своих персонажей в «Великолепном веке».

«Сюмбюль как султан, ну а Гюльфем — его наложница?? Надо переснять сериал», «Они так изменились, совсем другие! Сюмбюль это вообще улет! На слугу совсем не похож», «Мда! Без Хюррем султан Сюмбюльчик как-то похорошел! Такой прям стал видный мужчина, красавец статный», «Ого! Вот это борода», «Гюльфем стала блондинкой?? Совсем по-другому выглядит», «Любимые Гюльфем хатун и Сюмбюль ага», «Так приятно их видеть вместе», — пишут фолловеры.

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