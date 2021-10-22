«Айза, прости, я не хотел!»: рэпер Птаха сделал откровенное признание для бывшей жены Гуфа

На видеосервисе Premier вышла видеоисповедь рэпера Птахи (настоящее имя Давид Нуриев). 40-летний артист, который прославился вместе Гуфом в группе Centr, рассказал о том, как распалось их рэп-партнерство. Поклонники этих звезд уже знают, что поводом для разногласий между мужчинами стала бывшая жена Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза.

«Леша ушел тогда из группы сам. Айза присылала мне разные смс интимного характера. Цитировать не буду, слишком грязная история. Почему Леша понял, что это писала Айза? Потому что она ему присылала эти сообщения, а потом мне. Я чувствовал себя максимально дискомфортно и не понимал, что делать. Я не мог никому рассказать, мне было стыдно, — признался Птаха. — Если бы это была посторонняя баба, я бы ее послал и заблокировал, а тут была история, что это мой друг, я ее вижу в одном кругу, а она мне пишет эти сообщения. Я перестал к ним ходить в гости. Этот ее флирт меня вымораживал».

Рэпер рассказал, что Айза его откровенно домогалась и вне переписок, но ему было стыдно поговорить об этом с Гуфом напрямую. Тогда он стал делиться этой историей со своими друзьями и коллегами, чтобы рано или поздно кто-нибудь передал ее Долматову. Также был страх, что, узнав об этом, Алексей ударится в наркотики и уйдет из группы. В итоге однажды на гастролях Гуф все-таки узнал об откровенных смс его жены.

«Леша позвонил Айзе, они долго ругались. Я знал, что потеряю друга. В итоге мы приехали в Москву, у нас был концерт. Мы выступили, после Леша уехал и больше я его не видел. Не видел восемь лет. Перед баттлом мы встретились, и Леша задал мне один вопрос: было у меня что-то с Айзой. Я сказал нет. Поклялся богом. Он улыбнулся и сказал, что так и думал», — продолжил Птаха.

Рэпер отметил, что после всего этого Айза во всех интервью отзывается о нем крайне нелестно. Он признался, что никогда не испытывал к ней никаких чувств, просто обращал внимание, как на симпатичную девушку.

«Я уверен, она меня любила, а я ей сердце разбил. Айза, прости, я не хотел! Я тебя никогда не любил, ты никогда не нужна была мне как женщина. Я надеюсь, что после этой исповеди все закончится, и ты наконец займешься своей жизнью. Тебе надо просто успокоиться и понять, что карма такая вещь, все в жизни прилетает. Иногда люди дают сдачи», — подытожил артист.

Напомним, группа Centr существовала в 2004-2016 годах. Гуф ушел из проекта в 2009-м.

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