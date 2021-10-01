Айза нашла своего идеального мужчину на проекте «Звезды в Африке»

В новом выпуске к участникам проекта присоединится еще один конкурент.

В третьем выпуске проекта «Звезды в Африке» Анна Хилькевич столкнется со своим главным страхом – клаустрофобией, Митя Фомин окажется в шаге от вылета, а Вики Одинцова откажется помогать команде. Кроме того, в телеигре появится новый участник — звезда сериалов «СашаТаня» и «Универ» Андрей Гайдулян. Об этом Teleprogramma.pro рассказали организаторы шоу.

Новичку придется нелегко, ведь обитатели лагеря на реке Лимпопо решили устроить ему проверку на прочность. Кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы в ситуацию не вмешались ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян, сорвавшие сговор звезд.

Но новый претендент на приз — не самый яркий момент нового выпуска. Зрители увидят, как Айза Долматова флиртует с Вячеславом Малафеев. Бывшая жена Гуфа на протяжении всего съемочного дня оказывала знаки внимания экс-вратарю сборной России и футбольного клуба «Зенит». Они много общались наедине и в какой-то момент Айза сказала, что Вячеслав соответствует ее идеальному образу мужчины, который она всегда себе визуализировала.

Чем закончится эта интрижка — узнаем в воскресенье, 3 октября, в 20:00 на канале ТНТ.

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