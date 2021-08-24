В комбинезоне Burberry: Аня Левченко из «Дома-2» показала подросшего сына от Валеры Блюменкранца

Бывшая участница «Дома-2» Анна Левченко поделилась в сторис микроблога видео, которое сделала во время прогулки с сыном Давидом. Мама с малышом вышли на променад во двор дома, в котором Аня Левченко и Валера Блюменкранц снимают квартиру в Санкт-Петербурге.

Погода в северной столице уже совсем не летняя. Аня Левченко облачила сына в комбинезон люксового бренда Burberry черного цвета и с характерной клеткой на капюшоне. Коляска у Давида тоже темного оттенка, так что выглядит малыш очень стильно.

«А мы с хохотушкой гуляем, — говорит за кадром Анна Левченко. — Да, сынуль? Тепленькая одежда, уже все. Всем привет! Видите, он ручку поднял».

Напомним, Анна Левченко родила сына Давида первого апреля. Муж Ани Валера Блюменкранц присутствовал при появлении малыша на свет, правда, в тот момент они с Левченко были в ссоре и планировали развестись. Но потом помирились, сейчас пара вместе.

Валера Блюменкранц периодически приезжает в Москву, где живет его первая жена Тата с дочкой Бетти, чтобы увидеться с четырехлетней наследницей.

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