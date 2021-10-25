«Он красивый, у него голубые глаза»: дочь Таты Блюменкранц из «Дома-2» влюбилась и хочет замуж

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с Валерой Блюменкранцем одна воспитывает дочку Бетти. Девочке минувшим летом исполнилось четыре года.

А этой осенью малышка впервые влюбилась в мальчика во дворе. Свою тайну Бетти доверила маме, а Тата Блюменкранц решила поделиться умилившей ее новостью с поклонниками.

«Дочь собралась замуж, — сообщила Тата Блюменкранц в микроблоге. – Дожили! Беттуся надула губки и заявила мне, что хочет замуж за голубоглазого красавчика – друга».

В сторис Тата показала фрагмент беседы с Бетти, во время которой дочка рассказала ей, как выглядит ее избранник, имени которого она пока не знает.

«Замуж хочешь? Ну, расскажи за кого?» — спросила Тата Блюменкранц у Бетти. «Он мальчик, мой друг. Я не знаю, как его зовут. Он красивый, у него голубые глаза», — поделилась Бетти на видео.

Тата Блюменкранц призналась, что рассуждения четырехлетней дочери ее тронули и умилили. Она и не думала, что у ее наследницы так рано проснутся матримониальные желания.

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