«Аня Левченко запретила ему со мной общаться»: Тата Блюменкранц высказалась о скандале с новой женой Валеры

Экс-участница «Дома-2» Тата Блюменкранц недоумевает по поводу претензий Ани Левченко, которая исходит ревностью всякий раз, когда Валера Блюменкранц общается с дочкой.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюмекранц призналась, что в последнее время бывший муж Валера Блюменкранц стал чаще бывать в Москве и общаться с дочкой Бетти.

Пока девочка маленькая, Тата Блюменкранц сопровождает дочку во время свиданий с отцом. Это выводит из себя нынешнюю жену Валеры Блюменкранца Аню Левченко. Она ревнует мужа к Тате.

«Аня запретила ему со мной общаться. Каждая поездка Валеры в Москву — дома развод. Я не могу нанять отдельного человека, который будет передавать дочку от меня — папе. У меня нет няни, и я воспитываю ее сама. Запретить общаться со мной — значит поставить под сомнение общение с дочкой, иначе через кого он будет ее забирать?» — задается логичным вопросом Тата Блюменкранц в микроблоге.

Она искренне не понимает, как такая красивая и успешная женщина, как Аня Левченко, может ревновать. Тата считает, что Ане не нравится именно то обстоятельство, что Валера проводит время с дочкой, а мог бы посвятить его своему сыну Давиду.

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