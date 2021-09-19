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«Люблю приезжать домой»: Яна Кошкина похвасталась роскошным букетом цветов

Снимком актриса поделилась в инстаграме.

«Люблю приезжать домой»: Яна Кошкина похвасталась роскошным букетом цветов
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря роли Снежаны в ситкоме «ЧОП». Теперь эффектная брюнетка выступает в качестве телеведущей, снимается в кино, а еще, по приглашению Константина Богомолова,  стала театральной актрисой.

Недавно Яна отдохнула в Европе, а накануне вышла на сцену в театре на Малой Бронной. По возвращению домой похвасталась огромным букетом цветов.

«Люблю приезжать домой после спектаклей», — написала Кошкина.

Напомним, периодически Яне приписывают романы с известными мужчинами. Ранее она признавалась, что уже не реагирует на подобные слухи. В то же время о своей личной жизни брюнетка предпочитает не говорить.

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