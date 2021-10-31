Утро на Мальдивах: Юлия Барановская покрасовалась в пижаме карамельного оттенка, показав, как выглядит спросонья

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми отдыхает на экзотических островах.

Популярная телеведущая Юлия Барановская вместе с наследниками, которых родила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным, улетела отдыхать на Мальдивы.

На экзотические острова звезда перенеслась буквально накануне. И в это воскресенье утром семейство проснулось на роскошной вилле на берегу океана.

Правда, не все дети Юлии Барановской поспешили проснуться с утра пораньше. В сторис микроблога телеведущая поделилась видео, на котором запечатлено, как она будит младшего сына Арсения.

«Кого я пытаюсь разбудить, а? Подъем!» — громко командует звездная мама.

Звучит громкая музыка, Юлия Барановская танцует и показывает в кадре, как на огромной кровати сладко спит ее младший сын.

Телеведущая облачена в шелковую пижаму карамельного оттенка. Юлия Барановская уже успела привести себя в порядок после сна и даже нанесла макияж.

Напомним, Юлия Барановская не единственная знаменитость, устремившаяся на Мальдивы на долгие октябрьско-ноябрьские выходные. На Мальдивах сейчас отдыхают актрисы Яна Кошкина и Юлия Пересильд.

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