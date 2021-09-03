«Всегда собираю больше взглядов»: Яна Кошкина на отдыхе в Италии похвасталась повышенным вниманием

В то время как многие звезды, отдохнувшие за лето и набравшиеся сил, уже давно приступили к работе, актриса Яна Кошкина только сейчас улетела в отпуск. Девушка практически все жаркие месяцы работала, и сейчас радует себя итальянскими каникулами.

Вместе с подругой Кошкина находится в Италии. Она уже успела прогуляться по главным достопримечательностям столицы, а также отведать главное блюдо местной кухни – пасту. И спустя первый день отпуска девушка вдруг задумалась:

«Почему-то в Италии я всегда собираю больше взглядов, чем в России… Немного смущаюсь даже. P.S. Одеваюсь скромно, значит вопрос не в этом. В чем?», — озадачилась красотка.

Подписчики принялись высказывать свои предположения: «Просто ты красотка», «Может просто в Италии фанатов больше, чем в России, что весьма удивительно», «Южный темперамент сгоняйте в Грузию там вообще фурор произведете», «Шпаклевки много на лице, здесь знают, что это вредно для здоровья», «Все дело в твоих глазах и улыбке».

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Напомним, Яна Кошкина прославилась благодаря комедийному шоу «Однажды в России». Кроме того, на МУЗ-ТВ девушка ведет музыкальный чарт «10 sexy с Яной Кошкиной».

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