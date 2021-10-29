«Как интересно!»: Калягин возмутился, что позже завхоза узнал о назначениях Хабенского и Кехмана

Как отметил председатель Союза театральных деятелей России, ситуация более чем странная.

Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин выразил недоумение по поводу последних театральных назначений. По его словам, с ним никто не посоветовался.

«Как интересно! Я из Интернета узнаю о том, что Константин Хабенский возглавил МХТ имени Чехова. Ничего себе. Узнал вместе со всеми. Про эту новость уже знал и завхоз нашего театра, и главный администратор». Александр Калягин

Как отметил Александр Калягин, также он одним из последних узнал и о назначении Владимира Кехмана на должность директора во МХАТ имени Горького. По его словам, четыре дня назад на съезде театральных деятелей России его громко называли лидером сообщества, а в итоге так нехорошо поступили с ним, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Константин Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова. Владимир Кехман занял должность директора МХАТа имени Горького.

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