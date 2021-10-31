До сих пор не свела: Ольга Бузова похвасталась маникюром, засветив тату, посвященное Даве

Поющая ведущая Ольга Бузова накануне устроила интерактив с подписчиками своего микроблога. В числе вопросов, по традиции, была и просьба показать ручки, а точнее, маникюр.

Поклонники жаждали увидеть, какого цвета ноготочки сейчас у Ольги Бузовой. Оказалось, все очень пастельно и сдержанно. Ольга Бузова сейчас ходит с маникюром бледно-голубого оттенка.

Но на фото звезда показала не только ноготки. В кадр попало запястье Ольги Бузовой, на которой нанесена татуировка, посвященная экс-бойфренду теледивы, который заменил ее на «Доме-2», Давиду Манукяну.

Пару лет назад, отдыхая вместе в Таиланде, пара сделала одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, как символ того, что они всегда будут вместе.

Но в январе этого года Ольга Бузова и Давид Манукян со скандалом расстались. Ольга обвинила бойфренда в изменах и насилии.

Тот все отрицал и до сих пор продолжает рассказывать в интервью, каким образцовым парнем он был в этих отношениях. Ольга Бузова предпочитает не высказываться о разрыве, которому скоро стукнет год.

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