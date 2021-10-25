«Невероятно смелая женщина»: Катерина Шпица призналась, что восхищена мужеством Юлии Пересильд

Актриса Катерина Шпица не стала даже подавать заявку на участие в кастинге для полета в космос.

Звезда сериала «Топи» Катерина Шпица в интервью Teleprogramma.pro высказалась о недавнем полете в космос своей коллеги, актрисы Юлии Пересильд. Шпица призналась, что потрясена поступком Юлии.

«Восхищаюсь Юлей безмерно, потому что она невероятно смелая женщина. Это ведь такая нагрузка – как физическая, так и эмоциональная», — сказала Катерина Шпица в беседе с Teleprogramma.pro.

По признанию Катерины Шпицы, сама она даже не стала подавать заявку на кастинг, когда было объявлено о начале этого беспрецедентного проекта. Она почти уверена, что в космос ее бы не взяли из-за физических данных.

«Когда был кастинг, я даже не стала подавать заявку. Во-первых, у меня недовес, я не подхожу по физическим параметрам. А вот не испугалась бы я – это вопрос», — поделилась Катерина Шпица в разговоре с Teleprogramma.pro.

Напомним, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели двенадцать суток на МКС, чтобы снять в реальных условиях кадры для художественного фильма «Вызов». Это был первый в истории освоения космоса актерский экипаж.

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