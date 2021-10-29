«Очень напоминает бескозырку»: как выглядит модный в этом сезоне берет, показала Хромченко

Этой осенью по-прежнему остаются актуальными теплые панамы, в моде бейсболки, которые очень напоминают теперь каскетки. Новые горячие направления – балаклавы и дутые платки. Изменились в сезоне и береты. Об этом рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Ведущая показала публике, как выглядят трендовые береты, которые никогда не уходят из трендов до конца, но все-таки из сезона в сезон несколько видоизменяются.

«Берет нынешнего сезона имеет некоторые отличительные особенности. Он очень напоминает бескозырку. Посмотрите, как сидит на нашей модели красный берет. Он выглядит так, будто на нем не хватает дополнительной ленточки, которую на бескозырке носят матросы. И довольно часто основа, то есть блинчик этого берета, значительно более крупный, чем сейчас», — сказала Эвелина Хромченко.

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