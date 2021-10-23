Думал, что оружие безопасно: стало известно, кто дал Алеку Болдуину злосчастный пистолет

Шериф в Санта-Фе уже получил ордер на обыск съемочной площадки.

Пистолет, из которого голливудский актер Алек Болдуин на съемках застрелил оператора 42-летнюю Галину Хатчинс, выдал ему ассистент режиссера. Он думал, что оружие безопасно.

Отметим, что ассистенту пистолет передал некий специалист по оружию. Этот человек пока не давал полицейским каких-то пояснений.

Между тем шериф Санта-Фе уже получил ордер на обыск съемочной площадки. Полицейские рассчитывают исследовать реквизиты, сам пистолет, а также другое оружие, боеприпасы и отснятый материал.

Любопытно, что в день съемок большей части людей, отвечающих за фильм, не было на площадке. Это, возможно, помогло избежать больших жертв. Дело в том, что не были созданы комфортные условия размещения.

В итоге в тот злополучный день на съемочной площадке было все три человека. Кроме Болдуина, это погибшая Галина Хатчинс и продюсер фильма Джоэл Соуза, сообщает nytimes.com.

Напомним, что Алек Болдуин случайно застрелил из пистолета оператора Галину Хатчинс. Актер до сих пор пребывает в шоковом состоянии. Он уже заявил, что готов во всем сотрудничать со следствием.

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