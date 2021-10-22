Обвинение в гибели оператора может быть предъявлено совсем не Алеку Болдуину

Актера допросили, но не арестовали после трагедии на съемках фильма Rust 21 октября.

После того, как 21 октября актер Алек Болдуин на съемках своего фильма Rust случайно застрелил из винтовки оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера картины Джоэла Соуса, продюсеры киноленты опубликовали официальное заявление об этой трагедии. В нем сказано, что производство вестерна останавливается на неопределенное время.

«Весь актерский состав и съемочная группа были абсолютно опустошены сегодняшней трагедией, мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Галины», — цитирует заявление издание Deadline. — Мы приостановили производство фильма на неопределенный период времени и полностью сотрудничаем с расследованием департамента полиции Санта-Фе (штат Нью-Мексико. — Прим. авт.). Мы будем консультировать всех, кто связан с фильмом, пока идет работа над последствиями этого ужасного события».

В полиции изданию сообщили, что Алек Болдуин допрошен и отпущен, никаких арестов и предъявления обвинений пока не последовало. Пока что правоохранители опрашивают всех свидетелей произошедшего.

Предварительно, актер должен был стрелять холостыми патронами. Почему его выстрел нанес серьезные травмы двух участникам съемочной группы — вот главный вопрос, на который предстоит ответить следователям. Вполне возможно, что под суд после этого дела пойдет помощник режиссера, отвечающий за безопасность на площадке, или специалист по оружейному реквизиту.

Добавим, что 63-летний Алек Болдуин не только снимается в главной роли в этом фильме, но и является одним из его продюсеров.

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