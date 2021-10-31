Красиво смотрится на экране: Кудрявцева после советов Васильева облачилась в мандариновый костюм в неоновом оттенке

«Кислотные тона» Александр Васильев называл в числе самых трендовых в сезоне.

Лера Кудрявцева появилась на шоу НТВ «Звезды сошлись» в брючном костюме-тройке мандаринового цвета в его неоновом оттенке.

Ведущая выбрала комплект со свободными брюками, примерив вместо топа жилет на многочисленных пуговицах. Нюдовые туфельки с острым носом завершили образ.

Об оттенке костюма Леры Кудрявцевой ранее лестно отзывался Александр Васильев на шоу «Модный приговор». Во-первых, он замечал, что мандариновый тон освежает цвет лица, и он актуален. А во-вторых, в тренде неоновые вариации, которые ранее приветствовались в 90-е годы.

По мнению историка моды, это направление стало востребованным благодаря развитию социальных сетей. Ведь «кислотные» цвета лучше любых других смотрятся на экране.

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