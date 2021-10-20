Была актуальна в 90-е: Васильев назвал одежду, которая лучше всего смотрится на фото в социальных сетях

Мимо таких оттенков и на улице трудно пройти мимо.

Александр Васильев в программе «Модный приговор» Первого канала рассказал, что в этом сезоне очень актуальны флуоресцентные, «кислотные» оттенки. Они впервые появились и стали трендовыми в 90-е годы, но сейчас переживают новую волну интереса со стороны пользователей.

«Сейчас эти цвета вновь вернулись в моду. Главная причина — распространение социальных сетей. Дело в том, что яркие тона лучше передаются на экране мобильного телефона, чем палевые, нежные, переходящие плавно один в другой, которые просто не читаются на мобильных приложениях», — сказал историк моды.

Александр Васильев при этом предостерег модных блогерш, что неоновые тона, увы, идут далеко не всем. Нежные блондинки с бледной кожей, к примеру, могут на фоне них затеряться, стать незаметными. А вот жгучие брюнетки и загорелые красотки легко вынесут натиск флуоресцентного цвета.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.