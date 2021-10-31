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Оба в грубых сапогах и вязаных шапках: Собчак показала свое воскресенье с подросшим сыном

Ксения Собчак и Платон уехали за город отдохнуть от городской суеты.

Оба в грубых сапогах и вязаных шапках: Собчак показала свое воскресенье с подросшим сыном
Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Ксения Собчак решила поделиться со своими поклонниками кадрами из своей семейной жизни. Звезда запечатлелась с сыном Платоном во время отдыха за городом.

«Наше осеннее воскресенье», — подписала она кадр.

На обнародованном снимке Ксения Собчак позирует с Платоном на фоне озера. Оба хорошенько утеплились, надев вязаные шапочки, брюки и грубые сапоги. Наследник ведущей примерил стеганую куртку, а светская львица полупальто песочного оттенка.

Ксения Собчак с сыном. Фото: instagram.com/xenia_sobchak/

Этот тон, к слову, по мнению Александра Васильева, входит в моду каждой осенью, поэтому в нем можно смело покупать одежду с прицелом на долгое будущее. А Эвелина Хромченко уверена, что светлые тона коричневого позитивно влияют на внешность, омолаживая ее.

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