«Вот это шары!»: Саша Дони запечатлелась на Мальдивах, где отдыхает и Тимати

Возлюбленная Тимати — Саша Дони — поделилась свежей фотографией с Мальдивских островов. К слову, избранник эффектной блондинки тоже наслаждается волнами «райского места» на земле.

Напомним, что Дони после отпуска с Тимати в Греции вернулась к себе домой, на Украину. Пышногрудая красотка прилетала один раз в Москву, но больше поклонники Юнусова не видели шоумена с новой подружкой.

Слушатели Тимати подумали, что интрижка между Сашей и Тимуром закончилась. Но недавно знаменитости почти одновременно опубликовали кадры с Мальдивских островов.

«С появлением Тимати хоть мир увидишь», «Смех, а не импланты, шары какие-то, ничего общего не имеют с грудью», «Импланты ее не всплывают, как оказалось», «Фотошоп спалила, Сашуня», «Вот это шары!», «Что с горизонтом ? Море поплыло как раз на вашей голове», «Вся сделанная, еще и в таком возрасте! Зачем?» — посмеялись над моделью подписчики.

Напомним, ранее Саша Дони похвасталась поперечным шпагатом в спортивном зале. Гимнастка подняла свою «ракушку» к потолку и раздвинула ноги врозь.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.