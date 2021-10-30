Стала больше похожа на Шишкову: новая пассия Тимати подчеркнула свою худосочность крошечным бикини

19-летняя Саша Дони из Киева прилетела с рэпером отдыхать на Мальдивы.

Этой осенью поклонники Тимати познакомились с его новой возлюбленной. Рэпер отдыхал на Миконосе в компании 19-летней гимнастки из Киева Саши Дони. Красотка оказалась очень похожа на одну из предыдущих девушек музыканта – мать его дочки Алену Шишкову.

Девушка периодически летает из Киева к Тимати. После греческих каникул они вместе побывали в Сочи, затем юная красотка прилетала в Москву. А сейчас Саша Дони вместе с Тимати отдыхает на Мальдивах.

По-прежнему в открытую парочка не светится друг у друга в Instagram, но делает снимки из одних и тех же локаций. Саша Дони уже успела похвастаться своим пышным бюстом, окунув его в теплые морские воды. А на сей раз запечатлела себя в бикини в полный рост.

Девушка, как оказалось, с последнего отдыха сильно похудела и стала еще больше напоминать Алену Шишкову. Свою худосочность Саша Дони подчеркнула крошечным лифом и трусиками на тонких завязках.

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