«Боже, как сексуально!»: Джованна Антонелли красиво позировала на фоне бокала с вином

Звезда сериала «Клон» создала полную иллюзию погружения в напиток, спрыгнув с постели.

Звезда бразильского сериала «Клон» Джованна Антонелли порадовала своих поклонников оригинальным роликом в Instagram.

Исполнительница роли горячей марокканки Жади сексапильно снялась в постели, изящно выпорхнув из нее прямо в бокал с красным вином. Конечно, это всего лишь иллюзия, игра кадрирования, которую умело создала артистка, поставив камеру напротив напитка.

Фолловеры Джованны Антонелли были в восторге от ее внешнего вида и изобретательности.

«Боже, как сексуально!», «Брависсимо, красавица!», «Наша любимая! Такая красавица!», «Ахахаха, Джованна, вы меня порадовали сегодня», — можно увидеть в комментариях микроблога звезды.

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