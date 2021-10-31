С дедом на кухне: Стриженова показала своего «американского» внука с милыми кудряшками на голове

Петр гостит у своих родственников в России.

Весной 2018-го года Екатерина и Александр Стриженовы стали дедом и бабушкой. Их дочь Анастасия родила мальчика, которого назвали Петром в честь его папы.

Внук звездной пары живет в Нью-Йорке вместе со своими родителями, поэтому на совместных кадрах с малышом бабушка и дедушка выглядят всегда очень счастливыми.

Сейчас ребенок гостит у своих родственников в Москве. Екатерина Стриженова показала в Instagram подросшего мальчика рядом со знаменитым дедом, запечатлев их на кухне рядом с огромным количеством игрушек. Судя по всему, родственникам было, чем заняться. Глядя на фото заметно, как Петя окреп, его волосы отросли и стали мило виться.

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