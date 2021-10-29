Еще и наклонилась вперед: Джованна Антонелли сексуально сверкнула бюстом в декольте ниже груди

45-летняя Джованна Антонелли стала звездой не только Бразилии, но и постсоветского пространства после выхода сериала «Клон». В России его впервые показали в 2004 году, мировая премьера состоялась тремя годами раньше.

В теленовелле артистка сыграла горячую марокканку Жади, которая завораживала танцем живота своего киномужа, кинолюбовника и всех зрителей. Многие считают, что восточные танцы стали популярны в нашем отечестве именно благодаря выходу этого фильма и, в первую очередь, Джованне Антонелли.

Актриса до сих пор в отличной форме, а недавно она повторила танец живота из многосерийной ленты, записав видеоролик в кипенно-белом бикини и с платком для социальных сетей. Клип имел оглушительный успех.

Антонелли в принципе не прочь подразнить публику, чего стоит, к примеру, ее пост с фото в жакете модного синего кляйновского цвета с баской, где главной изюминкой все-таки является выдающееся декольте ниже уровня груди. Чтобы усилить эффект Джованна наклонилась перед камерой.

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